Tennisspielerin in der WTA : Ukrainerin Switolina verweigert Matches gegen Russinnen

Kiew Die ukrainische Tennisspielerin weigert sich, in der WTA-Tour künftig gegen Spielerinnen aus Russland oder Belarus anzutreten. Das gab sie am Montag bekannt.

Die ukrainische Topspielerin Elina Switolina weigert sich, auf der WTA-Tour gegen Russinnen oder Belarussinnen zu spielen. Switolina, die in dieser Woche als topgesetzte Spielerin beim WTA-Turnier in Monterrey/Mexiko antreten wollte, sagte ihr Erstrundenmatch gegen die Russin Anastassija Potapowa ab.

"Ich möchte ankündigen, dass ich weder in Monterrey noch in irgendeinem anderen Match gegen russische oder belarussische Tennisspieler antreten werde, bis unsere Organisationen die notwendigen Maßnahmen ergreifen", schrieb Switolina auf Twitter .

Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Tennistour können "helfen zu verstehen, was gerade passiert, und somit den kämpfenden Menschen in der Ukraine helfen", sagte Switolina. Sie selbst hatte bereits am Sonntag per Twitter bekannt gegeben, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrer Heimat zu spenden.