WTA-Turnier in Stuttgart : Kerber als letzte Deutsche ausgeschieden

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Stuttgart als letzte Deutsche im Viertelfinale ausgeschieden. Zum zweiten Mal in Folge findet das Final-Wochenende beim Heim-Turnier damit ohne deutsche Beteiligung statt.

Angelique Kerber war letztlich machtlos gegen die Wucht von Kiki Bertens' Aufschlägen, das Final-Wochenende beim WTA-Turnier in Stuttgart findet erneut ohne deutsche Beteiligung statt. Die Wimbledonsiegerin unterlag am Freitagabend im Viertelfinale von Stuttgart der niederländischen Sandplatz-Spezialistin Bertens mit 3:6, 4:6. Kerber war zuletzt von einer Grippe geschwächt und der an Nummer sechs gesetzten Bertens letztlich klar unterlegen.

Die Kielerin verpasste damit ihren vierten Halbfinal-Einzug in der Schwabenmetropole. Nach einem Freilos zum Auftakt hatte sie in der Runde zuvor dennoch ihre Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic (Darmstadt) ausgeschaltet. 2013 war Kerber in Stuttgart erstmals ins Halbfinale vorgestoßen, 2015 und 2016 hatte sie das traditionell hochkarätig besetzte Event am Anfang der europäischen Sandplatz-Saison sogar gewonnen.