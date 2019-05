WTA-Turnier in Nürnberg : Petkovic meistert im Regen die erste Hürde zum Heimsieg

Nürnberg Mit Leggins und einem Langarm-Shirt gewinnt Andrea Petkovic im Nürnberger Schmuddelwetter. Nur am Ende wird sie „hektisch“. Nach dem Matchball gibt's ein Tänzchen. Und Lob für die nächste Gegnerin.

Andrea Petkovic lächelte zufrieden im Nürnberger Schmuddelwetter. Nach dem mit einem Vorhand-Volley verwandelten Matchball führte die Hoffnungsträgerin auf den ersten Heimsieg bei dem WTA-Event in Franken für die wenigen Tennisfans auf dem Center Court noch ein Tänzchen auf. Die Finalistin von 2013 besiegte die türkische Qualifikantin Cagla Buyukakcay am Dienstag in 74 Minuten mit 6:3, 6:2 und war „zufrieden“ mit der eigenen Vorstellung.

Petkovic, Friedsam und die schon Montag siegreiche Mona Barthel stehen beim Nürnberger Versicherungscup in der zweiten Runde. Anhaltender Regen zwang zwei weitere deutsche Spielerinnen in die Warteschleife. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki aus Berlin lag beim Abruch am Dienstagabend gegen Ajla Tomljanovic aus Australien mit 2:6, 2:1 in Rückstand. Die Dortmunder Qualifikantin Jule Niemeier stand ganz dicht vor einer Niederlage gegen Kristyna Pliskova. Die Tschechin führt mit 6:1, 5:3.