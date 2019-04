WTA-Turnier in Monterrey : Kerber im Achtelfinale

Monterrey Die topgesetzte Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey im Achtelfinale. Vor zwei Jahren verpasste sie dort den Titel nur knapp.

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Monterrey in das Achtelfinale eingezogen. Die beste deutsche Tennisspielerin gewann am Dienstag (Ortszeit) ihr Auftaktmatch gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova 7:6 (7:4), 6:2. Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft die 31-Jährige aus Kiel auf Karolina Muchova aus Tschechien. Kerber ist bei der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko an Nummer eins gesetzt. 2017 stand sie in dort im Endspiel, verlor aber knapp gegen Anastassija Pawljutschenkowa.