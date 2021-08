Aus im Halbfinale : Kerber scheitert auch in Cincinnati an Barty

Kerber scheitert auch in Cincinnati an Barty

Der Siegeszug von Angelique Kerber hat im Halbfinale des WTA-Turniers von Cincinnati geendet. Gegen die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty unterlag die 33 Jahre alte Kielerin am Samstag trotz einer kämpferisch starken Leistung 2:6, 5:7.

Für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber war es die zweite Niederlage in den vergangenen 16 Matches. Zuvor hatte sie im Halbfinale von Wimbledon ebenfalls gegen Barty verloren, die nun im direkten Vergleich mit 4:2 führt. In der am Montag erscheinenden Weltrangliste wird Kerber auf Platz 18 geführt, so hoch war sie zuletzt im Januar 2020 notiert.

Auch wenn Kerber ihren achten Tour-Titel auf Hartplatz verpasste, ist mit ihr in der derzeitigen Form auch bei den US Open in New York (30. August bis 12. September) zu rechnen. 2016 hatte sie in Flushing Meadows triumphiert.