Tennis : Kerber auf Mallorca im Halbfinale, Görges in Birmingham weiter

Birmingham Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Rasenturnier auf Mallorca das Halbfinale erreicht. Die an Position eins gesetzte Deutsche besiegte die Französin Caroline Garcia 6:3, 7:6 (7:5) und trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic.

"Es war ein echt hartes Spiel. Ich wusste, ich musste gutes Tennis spielen. Ich genieße meinen Aufenthalt hier in dieser Woche", sagte Kerber. In ihrem Auftaktmatch hatte sie ohne Probleme gegen die Russin Maria Scharapowa 6:2, 6:3 gewonnen.

Auch Julia Görges zeigte sich beim WTA-Turnier in Birmingham in guter Form und zog ins Halbfinale ein. Die deutsche Nummer zwei aus Bad Oldesloe, im vergangenen Jahr Halbfinalistin in Wimbledon, setzte sich im Viertelfinale gegen die Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 6:2 durch. Die 30-jährige Görges spielt nun gegen Petra Martic (Kroatien) um den Einzug ins Finale. Erstmals seit ihrem Turniersieg in Auckland im Januar steht Görges damit in der Runde der letzten Vier.