WTA-Saisonfinale 2018: Karolina Pliskova bezwingt Titelverteidigerin Caroline Wozniacki

singapur Titelverteidigerin Caroline Wozniacki ist der Auftakt bei den WTA Finals in Singapur misslungen. Die dänische Tennisspielerin unterlag der Tschechin Karolina Pliskova unerwartet klar in zwei Sätzen.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber greift am Montag ins Geschehen ein. Die 30 Jahre alte Kielerin, 2016 Finalistin in Singapur, bekommt es mit Kiki Bertens aus den Niederlanden zu tun. In der Roten Gruppe spielen zudem US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan) und Sloane Stephens (USA). Die zwei besten Spielerinnen beider Gruppen ziehen ins Halbfinale am Samstag ein.