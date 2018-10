WTA-Finale 2018: Angelique Kerber schlägt Osaka beim WTA-Finale

Turnier der besten Acht : Kerber schlägt Osaka beim WTA-Finale

Angelique Kerber freut sich über einen Punkt. Foto: REUTERS/EDGAR SU

Singapur Angelique Kerber hat sich beim WTA-Finale in Singapur gegen Naomi Osaka durchgesetzt. Am Freitag geht es mit dem letzten Spiel der Gruppenphase weiter.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Finale in Singapur ihre Halbfinalchance gewahrt. Die topgesetzte Kielerin gewann ihr zweites Match in der Roten Gruppe gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan/Nr. 3) mit 6:4, 5:7, 6:4 und trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Freitag auf French-Open-Finalistin Sloane Stephens (USA/Nr. 5).

Kerber nimmt zum fünften Mal am Abschlussturnier der acht besten Spielerinnen der Saison teil, dreimal war sie in der Gruppenphase gescheitert, 2016 stand sie im Finale. Am Montag hatte die 30-Jährige ihr Auftaktmatch gegen die Niederländerin Kiki Bertens überraschend in drei Sätzen verloren.

Das Turnier der besten acht Spielerinnen der Saison findet in diesem Jahr zum letzten Mal in Singapur statt, ehe es ab 2019 für zehn Jahre im chinesischen Shenzhen ausgetragen wird. Insgesamt gibt es sieben Millionen Dollar zu gewinnen, ab dem kommenden Jahr soll das Preisgeld auf 14 Millionen Dollar steigen. Letzte deutsche Siegerin war Steffi Graf vor 22 Jahren im Madison Square Garden in New York.

