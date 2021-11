Kritik an chinesischem Politiker : WTA drängt auf Aufklärung nach Verschwinden von Tennis-Spielerin Peng Shuai

Der Fall Peng Shuai sorgt wenige Monate vor den Olympischen Spielen für Aufsehen: Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Vizepremier Chinas fordert die WTA eine vollständige Aufklärung.

Auch am Montag herrschte Stille in Peking: Noch immer schweigt die Spitze der regierenden Kommunistischen Partei zu den schweren Vorwürfen von Profi-Tennisspielerin Peng Shuai gegen Chinas ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli. Doch der Druck auf die Behörden des Ausrichterlandes der Olympischen Winterspiele 2022 steigt. Nun mischt sich auch die WTA ein.

Steve Simon, der Präsident der Spielervereinigung, forderte in einem Statement eine "vollständige, faire und transparente" Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe "ohne Zensur" und zeigte sich im Gespräch mit der New York Times entschlossen, notfalls Konsequenzen zu ziehen. Auch ein Stopp der lukrativen Geschäfte mit dem Reich der Mitte zieht er in Betracht. Normalerweise steigt unter anderem das prestigeträchtige Jahresfinale der WTA-Tour in Shenzhen, in diesem Jahr wurde es aufgrund der Coronapandemie nach Mexiko verlegt.