Zverev über Verletzung „Bei anderem Turnier würde ich es nicht versuchen“

Insgesamt ist der Titelverteidiger, der sich vor seinem Achtelfinal-Aus beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am linken Knie verletzt hatte, zuversichtlich. In London habe er sich „Schmerzmittel reingeballert, dass es das Limit war“. Jetzt würde das Knie noch schmerzen, „aber ich kann das meiste machen“, sagte er. Seine Erstrundenpartie soll Zverev am Dienstag gegen einen Qualifikanten bestreiten.