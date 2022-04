Turnier-Ausschluss bestätigt : Kein Wimbledon für Tennis-Stars aus Russland und Belarus

London Die Wimbledon-Organisatoren greifen durch: Am Grand-Slam-Turnier in London im Sommer dürfen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine keine Profis aus Russland und Belarus teilnehmen. Der Ausschluss trifft zum Beispiel den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew.

Wimbledon-Ausschluss für Daniil Medwedew und Co.: Tennisprofis aus Russland und Belarus dürfen in diesem Jahr beim wichtigsten aller vier Grand-Slam-Turniere nicht aufschlagen. Der Grund für diesen radikalen Schritt, der unter anderem den Weltranglistenzweiten Medwedew betrifft, ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.