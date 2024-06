Fokus auf Olympia Nadal setzt in Wimbledon aus

Der 38-Jährige war zuletzt bei den French Open in der ersten Runde an Alexander Zverev gescheitert. Die olympische Tenniskonkurrenz wird wie das wichtigste Sandturnier der Profis in Roland Garros ausgetragen. In Wimbledon hingegen wird auf Rasen gespielt. Das Turnier dort beginnt am 1. Juli. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Nadal bei Olympia auch im Doppel mit seinem spanischen Landsmann Carlos Alcaraz antreten wird.