Wimbledon 2021 : Deutsche Tennisprofis Otte und Masur erstmals im Wimbledon-Hauptfeld

Erstmals in ihrer Karriere haben sich die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Daniel Masur für Wimbledon-Hauptfeld qualifiziert. Beide setzten sich in der jeweils entscheidenden dritten Qualifikationsrunde durch.

Die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Daniel Masur haben es erstmals in das Hauptfeld von Wimbledon geschafft. Beide gewannen am Donnerstag in London auch ihr jeweils drittes und entscheidendes Match in der Qualifikation für das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. Der im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Rasenklassiker beginnt an diesem Montag.