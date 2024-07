Mit Schmunzler und Spielfreude Niemeier genießt den Sieg in Wimbledon

„Das ist jetzt kein Geheimnis, dass das letzte Jahr sehr, sehr schwierig war für mich. Ich hatte da auch ein bisschen den Spaß am Sport verloren“, sagte Niemeier, Viertelfinalistin von 2022 an der Church Road: „Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man es genießt, auf dem Platz zu stehen.“ Und sich nach guten Punkten auch mal „einen leichten Schmunzler rauszunehmen“, wie sie ergänzte. So macht es schließlich auch Carlos Alcaraz.