„Es wird ein guter Tag für die Spanier“ Alcaraz jubelt über erneuten Finaleinzug - und tritt ins Fußball-Fettnäpfchen

Der einstige Weltranglistenerste, der neben Wimbledon im jungen Alter auch schon bei den US Open 2022 und zuletzt bei den French Open die Trophäen gewann, verdiente sich sein viertes Grand-Slam-Finale. Bisher hat er in seinen Major-Endspielen immer triumphiert und arbeitet weiter mit Nachdruck an Einträgen in die dicken Rekordbücher der Sportart.