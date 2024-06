„In vorherigen Jahren nicht gedacht“ Zverev sieht sich in Wimbledon als Titelkandidaten

French-Open-Finalist Alexander Zverev geht Wimbledon in diesem Jahr sehr selbstbewusst an. „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich denke, ich bin hier als ein Kandidat, um vielleicht den Titel zu gewinnen“, sagte der beste deutsche Tennisspieler am Samstag in London: „Ich habe das in den vorherigen Jahren, als ich hierhergekommen bin, nicht gedacht.“