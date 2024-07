Wimbledon Zverev im Eiltempo in Runde drei

Alexander Zverev zog sein Stirnband vom Kopf und schrieb dann noch lässig Autogramme: Der Olympiasieger hat im Eiltempo und mit höchster Seriosität seine Zweitrundenaufgabe in Wimbledon gelöst. Mit dem überlegen erspielten 6:2, 6:1, 6:4-Sieg gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in nur 1:34 Stunden Spielzeit sendete der 27-Jährige zugleich ein weiteres Signal an die Konkurrenz: Mit Zverev ist auch auf Rasen zu rechnen.