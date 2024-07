Es war ein wechselhaftes Finale Tschechin Krejcikova gewinnt erstmals Wimbledon

Zu prognostizieren war dieser finale Akt des Damen-Tableaus eigentlich nicht gewesen. Die Nummer 31 der Setzliste (Krejcikova) traf auf die Nummer sieben (Paolini). Krejcikova brachte Final-Erfahrung auf dem Centre Court im All England Lawn Tennis and Croquet Club aus ihren Doppel-Erfolgen mit. 2022 und 2018 hatte sie die Doppel-Konkurrenz an der Londoner Church Road gewonnen. Insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Doppel und drei weitere im Mixed stehen in ihrer Erfolgsstatistik.