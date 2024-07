Nach bitterer Niederlage Zverev bleibt auch in Wimbledon der Unvollendete

Die Form des Tennis-Olympiasiegers hätte wie bei den French Open ein paar Wochen zuvor gepasst. Vor allem der Aufschlag, an dem das Team-Zverev in den vergangenen Wochen und Monaten unermüdlich gearbeitet hatte, war in London der große Trumpf. In den ersten drei Runden gab Zverev nicht ein einziges Aufschlagspiel ab. Und auch in den ersten zwei Sätzen gegen Fritz ließ er kein Break zu. „Ich hatte eine Riesenchance hier in Wimbledon in diesem Jahr und den Ball so gut wie noch nie im Schläger“, sagte Zverev auch selbst über seine überraschend gute Rasen-Performance im „All England Club“.