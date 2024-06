Termine, deutsche Spieler, TV-Übertragung Das müssen Sie über Wimbledon 2024 wissen

Es ist der Tennis-Klassiker schlechthin im Jahr: Das Rasen-Turnier im All England Lawn Tennis and Croquet Club in London. Besser bekannt als Wimbledon. Der dritte von vier Grand Slams ist der wohl spektakulärste und wichtigste im Turnierkalender. In Deutschland ist das Turnier ganz eng mit dem Namen Boris Becker verbunden, der hier seine größten Turniersiege feierte. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Wimbledon Championships 2024.