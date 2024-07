Das Aus kam dagegen für Qualifikantin Eva Lys, die bei ihrem Hauptfeld-Debüt in Wimbledon den Sprung in die zweite Runde verpasste. Die 22-Jährige aus Hamburg schied mit dem 2:6, 4:6 gegen die Französin Clara Burel aus und verabschiedete sich nach nur 61 Minuten. Dank zuvor drei gewonnener Runden in der Qualifikation nahm die Weltranglisten-129. Lys zum ersten Mal am Rasenklassiker in London teil.