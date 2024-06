Alle deutschen Erstrundenpartien Zverev startet in Wimbledon gegen Carballes Baena

Zverev, der beim berühmtesten Tennisturnier der Welt noch nie das Viertelfinale erreicht hat, kann sich als Weltranglistenvierter über einen lösbaren Turnierweg freuen. In der zweiten Runde könnte ein Duell mit dem US-Amerikaner Marco Giron warten, in der dritten Runde könnte es der Hamburger mit dem an Position 28 gesetzten Briten Jack Draper zu tun bekommen.