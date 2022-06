Trotz Fußproblemen : Tennis-Star Nadal startet wohl in Wimbledon

Seit Monaten plagen den Spanier Fußprobleme. Ob er bei dem Rasenklassiker startet, war daher unklar. Doch die neue Therapie scheint zu wirken. Laut seinem Onkel startet der 36-Jährige nächste Woche mit der Vorbereitung auf den Grand Slam.

Spaniens Tennis-Star Rafael Nadal wird trotz seiner Fußprobleme wohl beim Rasenklassiker in Wimbledon dabei sein. „Ja, er spielt in Wimbledon“, sagte sein Onkel Toni Nadal am Samstag am Rande des ATP-Turniers in Stuttgart. Sein Neffe werde am Montag in seiner Heimat Mallorca am Rande der Mallorca Open mit dem Vorbereitungstraining auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen. „Ich bin sicher, wenn er eine kleine Möglichkeit hat, wird er in Wimbledon spielen“, ergänzte Toni Nadal (61). Der 36-jährige Nadal hatte zuvor schon die Australien und French Open gewonnen.