Nadal hofft auf Rückkehr : Djokovic spielt um siebten Wimbledon-Titel

London Nach schwachem Start erreicht Novak Djokovic souverän sein viertes Wimbledon-Finale in Serie und erwartet ein „emotionales Feuerwerk“. Das bevorstehende Endspiel bringt seinen nächsten Gegner um den Schlaf. Rafael Nadal hat bei seinem bitteren Abschied einen Wunsch.

Djokovic könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Titel und dem vierten Wimbledon-Triumph in Serie bis auf einen Erfolg an Nadal herankommen. Der 36 Jahre alte Spanier hatte mit einem Bauchmuskel-Riss für das Halbfinale abgesagt und will in einer Woche wieder mit dem Training für die US Open Ende August beginnen. Bevor Nadal in Wimbledon endgültig in einem kastenartigen Shuttlewagen verschwand, schüttelte er noch die Hände zahlreicher Mitarbeiter auf der Anlage und verkündete zum Abschied: „Ich hoffe, euch nächstes Jahr zu sehen.“