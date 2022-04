Keine Corona-Impfung nötig : Djokovic kann zur Titelverteidigung in Wimbledon antreten

London Novak Djokovic kann zur Titelverteidigung in Wimbledon antreten. Wie die Organisatoren bekanntgaben, sind auch nicht gegen Covid-19 geimpfte Spieler beim Grand-Slam-Rasenturnier in London startberechtigt.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic darf auch ohne Impfung gegen das Coronavirus beim Rasen-Klassiker in Wimbledon zur angestrebten Titelverteidigung an den Start gehen. Dies sei keine Voraussetzung für eine Teilnahme an dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 27. Juni bis 10. Juli, sagte Sally Bolton, Geschäftsführerin des All England Lawn Tennis Clubs (AELTC), am Dienstag. Djokovic hat in Wimbledon bislang sechsmal den Titel gewonnen, zuletzt war er im Vorjahr erfolgreich.