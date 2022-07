„Familienduell“ in Wimbledon : Darum ist das Duell gegen Jabeur so besonders für Maria

London Nach dem deutschen Duell wartet das „Familienduell“: Zwischen Tatjana Maria und dem Wimbledonfinale steht nur noch Ersatz-Mama Ons Jabeur.

Wenn Tatjana Maria in diesen aufregenden Wimbledontagen Zeit für sich braucht, weiß sie, auf wen sie sich verlassen kann. Tante Ons springt gerne ein. „Wir kennen uns schon eine Ewigkeit, sie liebt Kinder und sieht meine fast als ihre an“, sagt Maria: „Sie ist ein Teil unserer Familie.“ Und darüber hinaus am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ/Sky) die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale des wichtigsten Tennisturniers der Welt.

„Ich liebe Tatjana“, sagt sie: „Ich liebe Charlotte. Und die Kleine lacht immer, das gibt so viel Energie. Ich liebe einfach die ganze Familie.“ So viel Liebe wird auch vom bisher größten Duell in Jabeurs und Marias Tennisleben nicht gefährdet werden. „Wir sind so professionell, wir gehen auf den Platz und geben unser Bestes, aber nach dem Match ist wieder alles in Ordnung“, sagt Maria.