Halbfinale in Wimbledon : Der Unkaputtbare Nadal gegen den Bad Boy Kyrgios – das Spektakel fällt aus

Halbfinale in Wimbledon

London Rafael Nadal gegen Nick Kyrgios - ein Duell der Gegensätze: Das Halbfinale am Freitag sollte eines der spektakulärsten Tennis-Matches in Wimbledon werden. Doch dann sagte der Spanier ab.

„Wie alle gestern gesehen haben, leide ich unter Schmerzen in der Bauchgegend. Ich habe einen Riss im Muskel“, erklärte Nadal am Donnerstagabend auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Der König der Schmerzen, der schon am Mittwoch gegen Taylor Fritz (USA) vor dem Aus gestanden hatte, muss passen. „Es macht keinen Sinn zu spielen, wenn ich meine Karriere fortsetzen will“, betonte Nadal.