Grand Slam in London : Plätze zu rutschig – Start in Wimbledon verzögert sich

Plätze zu rutschig – Start in Wimbledon verzögert sich

Grand Slam in London

Ein Regenschirm in Wimbledon (Symbolbild) Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Der Auftakt des Tennis-Turniers in Wimbledon verzögert sich. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit sind die Rasenplätze zu nass, um die Matches beginnen zu können. Dabei sollte gleich an Tag eins aus deutscher Sicht einiges los sein.

Wegen schlechten Wetters kann das Tennis-Turnier in Wimbledon nach zweijähriger Pause erst mit Verspätung beginnen. Weil die hohe Luftfeuchtigkeit in London die Rasenplätze zu rutschig werden ließ, verschoben die Organisatoren den Beginn der Matches am Montag auf den Außenplätzen mehrfach.