Termine, deutsche Spieler, TV-Übertragung, Live-Stream : Das müssen Sie über Wimbledon 2021 wissen

Simona Helep gewann 2019 im Dameneinzel das Turnier in Wimbledon. Foto: AP/Ben Curtis

London Zum 134. Mal spielen die Tennis-Profis ab dem 28. Juni auf dem berühmten Rasen von Wimbledon um den Titel. Wer sind die deutschen Teilnehmer? Wer die Favoriten und wie läuft das Turnier ab? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Seit 144 Jahren wird auf dem perfekt gepflegten Rasen an der Church Road Tennis gespielt. Nur während dem 1. und 2. Weltkrieg flogen hier keine Bälle über das Netz. Eine Absage des Wimbledon-Turniers war ansonsten undenkbar. Dann aber kam die Corona-Pandemie und Millionen Tennisfans mussten 2020 auf das Sportevent im Südosten Londons verzichten.

Nach der zweijährigen Zwangspause ist es nun soweit: Die 134. Auflage der Wimbledon oder Lawn Tennis Championchips steht vor der Tür. Manches hat sich wegen des Virus geändert, aber auf das Wichtigste können sich die Fans auch dieses Jahr verlassen: Hochklassige Partien der Tennis-Weltelite.

Wann und wo findet Wimbledon 2021 statt?

Das Turnier beginnt am 28. Juni um 11 Uhr auf den Außenplätzen des All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ab 13 Uhr finden dann auch die ersten Spiele auf dem Center Court und dem „No. 1 Court“ statt. Es starten die Damen- und Herreneinzel. Das Teilnehmerfeld ist bisher jedoch noch nicht komplett. Ab dem 21. Juni kämpfen 128 Spielerinnen und Spieler bei der Qualifikation um die letzten 16 Tickets für das Hauptfeld. Wer in der ersten Runde gegeneinander spielt, wird dann am 25. Juni bestimmt. Zwei Tage später stehen dann kurz vor Turnierbeginn die genauen Spielzeiten der Teilnehmer fest.

Aufgrund der Pandemielage sollen in beiden großen Stadien zu Beginn des Turniers nur 50 Prozent der Sitzplätze zur Verfügung stehen. Auf den 18 Außenplätze werden dagegen bereits 75 Prozent der Zuschauerkapazitäten verfügbar sein. Beim Achtel- und Viertelfinale sind für die beiden Stadien zusätzliche Kapazitäten freigegeben und bei den Halbfinals und Endspielen soll auf einem mit 15.000 Besuchern voll gefüllten Centre Court gespielt werden.

Neben den Damen- und Herreneinzel werden auf den Rasenplätzen drei Doppelkonkurrenzen (Damendoppel, Herrendoppel, Mixed-Doppel) ausgetragen. Zudem treten Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an, die noch minderjährig sind, und es gibt ein Turnier für Rollstuhlfahrer. Nach zwei Wochen, am Sonntag, 11. Juli, endet die prestigeträchtige Veranstaltung.

Wie hoch ist das Preisgeld bei Wimbledon 2021?

Dieses Jahr werden umgerechnet 40,8 Millionen Euro an die Teilnehmer ausgeschüttet – das sind 5,2 Prozent weniger, als 2019. Für einen Einzeltitel bekommt der jeweilige Sieger fast zwei Millionen Euro. Vor zwei Jahren waren es rund 2,6 Millionen Euro. Bei der Siegerehrung wird entweder der „Challenge Cup“ (Trophäe des Herreneinzel) oder die „Rosewate-Dish“ (Trophäe der Dameneinzel) überreicht.

Wer sind die Favoriten?

In Paris überzeugten sowohl Barbora Krejčíková, als auch Anastassija Pawljutschenkowa und trafen im Finale aufeinander. Am Ende entschied Krejčíková das Duell für sich. Ashleigh Barty, die Platz eins der Weltrangliste belegt, schied dagegen beim Grand-Slam-Turnier auf französischem Boden in der zweiten Runde aus. Insgesamt ist es schwierig vorauszusagen, welche Spielerin am Ende das Turnier für sich entscheiden kann. Spannend wird es auf jeden Fall.

Wer sind die deutschen Hoffnungen?

Bei den deutschen Herren wird von Alexander Zverev einiges erwartet. Er konnte 2021 die ATP Masters in Madrid und das Turnier in Acapulco für sich entscheiden, bei den French Open erreichte Zverev das Halbfinale, in Rom schied er im Viertelfinale aus. 2019 scheiterte der 24-Jährige in Wimbledon in der ersten Runde. Auf Rasen war er bisher kaum erfolgreich, das könnte sich jedoch dieses Jahr ändern. Er könnte erst im Finale auf Djokovic treffen.

Jan-Lennard Struff erreichte in Paris das Achtelfinale und musste sich in Parma im Viertelfinale Tommy Paul geschlagen geben. 2019 schied er in Wimbledon in der dritten Runde aus. Ob der 31-Jährige dieses Jahr mehr erreicht, bleibt abzuwarten. Er ist auf jeden Fall gut in Form. Oskar Otte hat sich über das Qualifikationsturnier einen Platz im Hauptfeld erspielt. Bei der ersten Runde der French Open zeigte der Kölner sein Potential: Erst nach fünf Sätzen konnte Zverev ihn schlagen.

Angelique Kerber ist, zumindest wenn es nach ihrer Leistung bei den letzten Turnieren geht, keine Favoritin auf den Titel. Den Anspruch äußert sie auch selbst nicht. In Halle scheiterte sie bereits im Achtelfinale, bei den French Open kam sie nicht über die erste Runde hinaus. Das Kerber durchaus in der Lage ist, das Rasenturnier zu dominieren, bewies sie 2018. Damals gewann Kerber die begehrte Trophäe. Dieses Jahr könnte sie bereits in der dritten Runde auf Serena Williams treffen.

Auch Laura Siegemund konnte bei den jüngsten Turnieren wenig überzeugen. Sie scheiterte in Paris ebenfalls in der ersten Runde. Verletzungen machen es der 33-Jährigen immer wieder schwer, ihr volles Potential abzurufen.

Diese Favoriten fehlen:

Simona Halep, die Wimbledon-Siegerin von 2019, wird aufgrund einer Wadenverletzung dieses Jahr nicht teilnehmen können. Auch Mitfavorit Rafael Nadal hat aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme an dem Turnier und auch den Olympischen Spielen abgesagt. US-Open-Gewinner Dominic Thiem ist aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk ebenfalls nicht in der Lage, in London auf dem Rasen zu stehen. Milos Raonic, der Weltranglisten 18., musste auch absagen.

Die deutschen Teilnehmer in der Übersicht:

Herren:

Alexander Zverev

Philipp Kohlschreiber

Jan-Lennard Struff

Dominik Koepfer

Yannick Hanfmann

Daniel Masur

Oskar Otte

Damen:

Angelique Kerber

Laura Siegemund

Andrea Petkovic

Mona Barthel

Spielplan bei Wimbledon 2021

Montag, 28. Juni und Dienstag, 29. Juni

Jeweils 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herreneinzel – 1. Runde

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Daniil Medwedew (Russland/Weltranglistenplatz 2)

Tallon Griekspoor (Niederlande) - Alexander Zverev (Hamburg/4)

Denis Shapovalov (Kanada/10) - Philipp Kohlschreiber (Augsburg)

Reilly Opelka (USA/27) - Dominik Koepfer (Donaueschingen)

Jiri Vesely (Tschechien) - Yannick Hanfmann (Weinheim)

Oscar Otte (Köln) - Arthur Rinderknech (Frankreich)

Kwon Soon Woo (Südkorea) - Daniel Masur (München)

Novak Djokovic (Serbien/1) - Jack Draper (Großbritannien)

Stefanos Tsitsipas (Griechenland/3) - Frances Tiafoe (USA)

Federico Delbonis (Argentinien) - Andrej Rubljow (Russland/5)

Roger Federer (Schweiz/6) - Adrian Mannarino (Frankreich)

Matteo Berrettini (Italien/7) - Guido Pella (Argentinien)

John Millman (Australien) - Roberto Bautista Agut (Spanien/8)

Diego Sebastian Schwartzman (Argentinien/13) - Benoit Paire (Frankreich/9)

Sam Querrey (USA) - Pablo Carreno-Busta (Spanien/11)

Jordan Thompson (Australien) - Casper Ruud (Norwegen/12)

Hubert Hurkacz (Polen/14) - Lorenzo Musetti (Italien)

Sebastian Korda (USA) - Alex de Minaur (Australien/15)

Felix Auger-Aliassime (Kanada/16) - Thiago Monteiro (Brasilien)

Cristian Garin (Chile/17) - Bernabe Zapata Miralles (Spanien)

Fernando Verdasco (Spanien) - Grigor Dimitrow (Bulgarien/18)

Marton Fucsovics (Ungarn) - Jannik Sinner (Italien/19)

Aslan Karazew (Russland/20) - Jeremy Chardy (Frankreich)

Nick Kyrgios (Australien) - Ugo Humbert (Frankreich/21)

Daniel Evans (Großbritannien/22) - Feliciano Lopez (Spanien)

Lorenzo Sonego (Italien/23) - Pedro Sousa (Portugal)

Andy Murray (Großbritannien) - Nikolos Bassilaschwili (Georgien/24)

Mackenzie McDonald (USA) - Karen Chatschanow (Russland/25)

Fabio Fognini (Italien/26) - Albert Ramos (Spanien)

Yoshihito Nishioka (Japan) - John Isner (USA/28)

Lucas Pouille (Frankreich) - Cameron Norrie (Großbritannien/29)

Denis Kudla (USA) - Alejandro Davidovich Fokina (Spanien/30)

Taylor Harry Fritz (USA/31) - Brandon Nakashima (USA)

Marin Cilic (Kroatien/32) - Salvatore Caruso (Italien)

Marcelo Tomas Barrios Vera (Chile) - Kevin Anderson (Südafrika)

Andreas Seppi (Italien) - Joao Sousa (Portugal)

Marc Polmans (Australien) - Lu Yen-Hsun (Taiwan)

Pedro Martinez (Spanien) - Stefano Travaglia (Italien)

Christopher O'Connell (Australien) - Gael Monfils (Frankreich)

Marco Cecchinato (Italien) - Liam Broady (Großbritannien)

Pablo Cuevas (Uruguay) - Laslo Djere (Serbien)

Lloyd Harris (Südafrika) - Ricardas Berankis (Litauen)

Roberto Carballes Baena (Spanien) - Vasek Pospisil (Kanada)

Egor Gerassimow (Belarus) - Jayson Clarke (Großbritannien)

Dusan Lajovic (Serbien) - Gilles Simon (Frankreich)

Zhang Zhizhen (China) - Antoine Hoang (Frankreich)

Pierre-Hugues Herbert (Frankreich) - Pablo Andujar (Spanien)

Facundo Bagnis (Argentinien) - Miomir Kecmanovic (Serbien)

Botic van de Zandschulp (Niederlande) - Gregoire Barrere (Frankreich)

Corentin Moutet (Frankreich) - Aljaz Bedene (Slowenien)

Jaume Munar (Spanien) - Ilja Iwaschka (Belarus)

Kei Nishikori (Japan) - Alexei Popyrin (Australien)

Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) - Mikael Ymer (Schweden)

Juan Ignacio Londero (Argentinien) - Gianluca Mager (Italien)

Steve Johnson (USA) - Dennis Novak (Österreich)

Tennys Sandgren (USA) - Norbert Gombos (Slowakei)

Richard Gasquet (Frankreich) - Yuichi Sugita (Japan)

Filip Krajinovic (Serbien) - Alex Bolt (Australien)

Daniel Elahi Galan (Kolumbien) - Federico Coria (Argentinien)

James Duckworth (Australien) - Radu Albot (Moldau)

Emil Ruusuvuori (Finnland) - Marcos Giron (USA)

Michail Kukuschkin (Kasachstan) - Alexander Bublik (Kasachstan)

Marco Trungelliti (Argentinien) - Benjamin Bonzi (Frankreich)

Tommy Paul (USA) - Carlos Alcaraz (Spanien)

Dameneinzel – 1. Runde

Angelique Kerber (Kiel/Weltranglistenplatz 25) - Nina Stojanovic (Serbien)

Jekaterina Alexandrowa (Russland/32) - Laura Siegemund (Metzingen)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jasmine Paolini (Italien)

Zhu Lin (China) - Mona Barthel (Neumünster)

Ashleigh Barty (Australien/1) - Carla Suarez Navarro (Spanien)

Qualifikant 17 - Aryna Sabalenka (Belarus/2)

Jelina Switolina (Ukraine/3) - Alison van Uytvanck (Belgien)

Qualifikant 10 - Sofia Kenin (USA/4)

Alizé Cornet (Frankreich) - Bianca Andreescu (Kanada/5)

Alexandra Sasnowitsch (Belarus) - Serena Williams (USA/6)

Iga Swiatek (Polen/7) - Hsieh Su-Wei (Taiwan)

Karolina Pliskova (Tschechien/8) - Tamara Zidansek (Slowenien)

Belinda Bencic (Schweiz/9) - Kaja Juvan (Slowenien)

Sloane Stephens (USA) - Petra Kvitova (Tschechien/10)

Fiona Ferro (Frankreich) - Garbine Muguruza (Spanien/11)

Viktoria Asarenka (Belarus/12) - Katerina Koslowa (Ukraine)

Elise Mertens (Belgien/13) - Harriet Dart (Großbritannien)

Clara Tauson (Dänemark) - Barbora Krejcikova (Tschechien/14)

Maria Sakkari (Griechenland/15) - Arantxa Rus (Niederlande)

Ana Bogdan (Rumänien) - Anastasia Pawljutschenkowa (Russland/16)

Kiki Bertens (Niederlande/17) - Marta Kostjuk (Ukraine)

Kristina Mladenovic (Frankreich) - Jelena Rybakina (Kasachstan/18)

Karolina Muchova (Tschechien/19) - Zhang Shuai (China)

Francesca Jones (Großbritannien) - Cori Gauff (USA/20)

Ons Jabeur (Tunesien/21) - Rebecca Peterson (Schweden)

Jessica Pegula (USA/22) - Caroline Garcia (Frankreich)

Qualifikant 9 - Madison Keys (USA/23)

Marketa Vondrousova (Tschechien) - Anett Kontaveit (Estland/24)

Warvara Gratschewa (Russland) - Petra Martic (Kroatien/26)

Katerina Siniakova (Tschechien) - Johanna Konta (Großbritannien/27)

Tereza Martincova (Tschechien) - Alison Riske (USA/28)

Veronika Kudermetowa (Russland/29) - Viktorija Golubic (Schweiz)

Aliona Bolsova Zadoinov (Spanien) - Paula Badosa (Spanien/30)

Darja Kassatkina (Russland/31) - Patricia Maria Tig (Rumänien)

Anna Blinkowa (Russland) - Timea Babos (Ungarn)

Qualifikant 1 - Coco Vandeweghe (USA)

Anastasija Sevastova (Lettland) - Sarina Dijas (Kasachstan)

Sorana Cirstea (Rumänien) - Samantha Murray (Großbritannien)

Emma Raducanu (Großbritannien) - Qualifikant 2

Leylah Fernandez (Kanada) - Jelena Ostapenko (Lettland)

Qualifikant 3 - Ajla Tomljanovic (Australien)

Magda Linette (Polen) - Amanda Anisimova (USA)

Qualifikant 4 - Julia Putinzewa (Kasachstan)

Jil Belen Teichmann (Schweiz) - Camila Giorgi (Italien)

Kristyna Pliskova (Tschechien) - Danka Kovinic (Montenegro)

Qualifikant 5 - Qualifikant 6

Jelena Wesnina (Russland) - Martina Trevisan (Italien)

Sara Sorribes Tormo (Spanien) - Qualifikant 7

Nao Hibino (Japan) - Bernarda Pera (USA)

Donna Vekic (Kroatien) - Anastasia Potapowa (Russland)

Ann Li (USA) - Nadia Podoroska (Argentinien)

Ljudmila Samsonowa (Russland) - Kaia Kanepi (Estland)

Qualifikant 8 - Heather Watson (Großbritannien)

Jodie Anna Burrage (Großbritannien) - Lauren Davis (USA)

Polona Hercog (Slowenien) - Danielle Rose Collins (USA)

Madison Brengle (USA) - Christina McHale (USA)

Marie Bouzkova (Tschechien) - Vera Swonarewa (Russland)

Irina-Camelia Begu (Rumänien) - Qualifikant 11

Mihaela Buzarnescu (Rumänien) - Venus Williams (USA)

Swetlana Kusnezowa (Russland) - Qualifikant 12

Shelby Rogers (USA) - Samantha Stosur (Australien)

Misaki Doi (Japan) - Qualifikant 13

Qualifikant 14 - Qualifikant 15

Qualifikant 16 - Katie Boulter (Großbritannien)

Mittwoch, 30. Juni

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herren- und Dameneinzel – 2. Runde

Herren- und Damendoppel – 1. Runde

Donnerstag, 1. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herren- und Dameneinzel – 2. Runde

Herren- und Damendoppel – 1. Runde

Freitag, 2. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herren- und Dameneinzel – 3. Runde

Herren- und Damendoppel – 2. Runde

Gemischtes Doppel

Samstag, 3. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herren- und Dameneinzel – 3. Runde

Herren- und Damendoppel – 2. Runde

Gemischtes Doppel

Jungen- und Mädcheneinzel

Sonntag, 4. Juli

Kein Spiel

Montag, 5. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herren- und Dameneinzel – Achtelfinale

Herren- und Damendoppel – Achtelfinale

Gemischtes Doppel

Jungen- und Mädcheneinzel

Dienstag, 6. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Dameneinzel – Viertelfinale

Herren Doppel – Viertelfinale

Gemischtes Doppel

Jungen- und Mädcheneinzel

Jungen- und Mädchendoppel

Mittwoch, 7. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No.1 Court

Herreneinzel – Viertelfinale

Damendoppel – Viertelfinale

Gemischtes Doppel

Jungen- und Mädcheneinzel

Jungen- und Mädchendoppel

Donnerstag, 8. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Dameneinzel – Halbfinale

Herrendoppel – Halbfinale

Gemischtes Doppel

Jungen- und Mädcheneinzel

Jungen- und Mädchendoppel

Herren-, Damen- und Quad-Rollstuhl-Einzel

Freitag, 9. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen und ab 13 Uhr auf dem Center Court und dem No. 1 Court

Herreneinzel – Halbfinale

Damendoppel – Halbfinale

Gemischtes Doppel – Halbfinale

Jungen- und Mädcheneinzel

Jungen- und Mädchendoppel

Einzel- und Doppelrollstuhl für Herren und Damen

Quad Rollstuhl-Doppelfinale

Samstag, 10. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen, ab 13 Uhr auf dem No.1 Court und ab 14 Uhr auf dem Centre Court

Dameneinzel – Finale

Herrendoppel – Finale

Jungen- und Mädcheneinzel

Jungen- und Mädchendoppel

Quad-Rollstuhl-Einzel Finale und Spiel um Platz drei/vier

Sonntag, 11. Juli

Ab 11 Uhr auf den Außenplätzen, ab 13 Uhr auf dem No.1 Court und ab 14 Uhr auf dem Centre Court

Herreneinzel – Finale

Finale im Jungeneinzel

Finale im Mädcheneinzel

Doppelfinale der Jungen und Mädchen

Samstag, 10 Juli, oder Sonntag, 11. Juli

Damendoppel-Finale

Mixed Doppel-Finale

Damen-Rollstuhl-Einzelfinale

Herren-Rollstuhl-Doppelfinale

Herren-Rollstuhl-Einzelfinale

Damen-Rollstuhl-Doppelfinale

Wimbledon 2021 im TV und online im Live-Stream

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Wie der Fernsehsender bekannt gab, habe man sich die Rechte bis einschließlich 2022 gesichert. Auf fünf Kanälen werden alle Top-Spiele sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Ab dem Viertelfinale sollen die einzelnen Matches dann in voller Länger zu sehen sein. Zudem können Sky-Kunden alle Übertragungen des Tennis-Turniers auch online im Live-Stream auf Sky Go verfolgen.

Was Sie sonst noch über Wimbledon 2021 wissen sollten

Die Felder der Einzelkonkurrenzen bestehen aus je 128 Spielerinnen und Spielern, wobei acht Wildcards verteilt werden (und 16 Tickets noch in der Qualifikation ausgespielt werden). Bekanntlich gibt es beim Wimbledon Turnier eine strenge Kleiderordnung. 90 Prozent der Kleidung der Spieler muss weiß sein. Wird das nicht eingehalten, gibt es eine Geldstrafe, wie die kanadische Tennisschönheit Genie Bouchard schon am eigenen Leib erfahren musste. Der Sonntag der ersten Wochen dient traditionell als Ruhetag.