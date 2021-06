Laura Siegemund (Metzingen) – Jekaterina Alexandrowa (Russland/35)

Auf Siegemund wartet eine Gegnerin, die sich 20 Plätze in der Weltrangliste vor der Deutschen befindet. Bei dem letzten Grand Slam in Paris machten beide Spielerinnen gleichermaßen keine gute Figur. Wer sich am Ende bei der Partie durchsetzt, ist nicht wirklich absehbar.