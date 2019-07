Erste Runde in Wimbledon : Federer gewinnt nach Satzverlust - Barty und Williams ohne Probleme

Erste Runde in Wimbledon

Roger Federer bei seinem Auftaktmatch in Wimbledon. Foto: REUTERS/Carl Recine

London Neun Jahre lang hatte Roger Federer keinen Satz mehr in der ersten Wimbledon-Runde verloren. Gegen Lloyd Harris aus Südafrika war es nun wieder soweit. Trotzdem hatte der Schweizer am Ende keine Probleme, genau wie Ashleigh Barty und Serena Williams bei den Damen.

Nach dem ersten Erstrunden-Satzverlust seit neun Jahren hat Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer in Wimbledon doch noch souverän die zweite Runde erreicht. Der 37-Jährige aus der Schweiz siegte am Dienstag beim Rasenturnier in London gegen den Südafrikaner Lloyd Harris 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Letztmals hatte der achtmalige Wimbledonsieger 2010 zum Auftakt gegen den Kolumbianer Alejandro Falla sogar zwei Sätze abgeben.