Wimbledon : Nadal trifft auf Kyrgios - Federer mit Satzverlust

Rafael Nadal bejubelt seinen Auftaktsieg in Wimbledon. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Rafael Nadal bekommt es in der zweiten Runde in Wimbledon mit Nick Kyrgios zu tun. Beide gewannen am Dienstag ihre Auftaktspielen - ebenso Roger Federer. Bei den Damen hatten Ashleigh Barty und Serena Williams keine Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Wimbledon kommt es zum interessanten Zweitrundenspiel zwischen French-Open-Sieger Rafael Nadal und dem australischen Tennisprofi Nick Kyrgios. Der spanische Weltranglisten-Zweite Nadal setzte sich am Dienstag in seiner ersten Runde gegen Yuichi Sugita aus Japan durch und machte damit das Duell mit Kyrgios am Donnerstag perfekt.

Der umstrittene Tennis-Entertainer Kyrgios hatte sich zuvor gegen seinen Landsmann Jordan Thompson in fünf Sätzen 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1 durchgesetzt. Kyrgios hatte mit seinem Sieg über Nadal in Wimbledon vor fünf Jahren für eine große Überraschung gesorgt.

Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer erreichte nach dem ersten Erstrunden-Satzverlust seit neun Jahren in Wimbledon doch noch souverän die zweite Runde. Der 37-Jährige aus der Schweiz siegte beim Rasenturnier in London gegen den Südafrikaner Lloyd Harris 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Letztmals hatte der achtmalige Wimbledonsieger 2010 zum Auftakt gegen den Kolumbianer Alejandro Falla sogar zwei Sätze abgeben.

Für French-Open-Finalist Dominic Thiem ist Wimbledon dagegen schon nach der ersten Runde beendet. Der Österreicher zog gegen den Amerikaner Sam Querrey beim 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6 den Kürzeren. In Paris hatte sich Thiem zuletzt erst im Endspiel Nadal geschlagen geben müssen.

Bei den Damen zog French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty problemlos in die zweite Runde ein. Die australische Weltranglisten-Erste gewann gegen Zheng Saisai aus China 6:4, 6:2. Die frühere langjährige Nummer eins Serena Williams aus den USA bezwang die italienische Qualifikantin Giulia Gatto-Monticone 6:2, 7:5.

(lt/dpa)