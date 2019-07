Wimbledon : Nadal nimmt nächste Hürde souverän- Murray im Doppel ausgeschieden

London Rafael Nadal hat nach dem schweren Spiel gegen Nick Kyrgios auch die nächste schwere Aufgabe gemeistert. Gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga blieb der Spanier ohne Satzverlust. Comebacker Andy Murray ist im Doppel dagegen gescheitert.

Wimbledon (SID) - Rafael Nadal hat sich in Wimbledon in der dritten Runde schadlos gehalten. Der Spanier schlug Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) 6:2, 6:3, 6:2 und löste damit nach dem Zweitrundenduell mit dem australischen Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios auch seine zweite knifflige Aufgabe souverän. Nächster Gegner für Nadal ist nun Joao Sousa (Portugal) oder Daniel Evans (Großbritannien).

Murray, der erst vor vier Monaten an der Hüfte operiert wurde, war erstmals seit 2005 wieder im Doppel in Wimbledon angetreten. Zudem geht er in der Mixed-Konkurrenz gemeinsam mit US-Superstar Serena Williams an den Start.