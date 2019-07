Herren-Viertelfinals in Wimbledon : Federer feiert 100. Sieg - Djokovic und Nadal ohne Satzverlust

London Die Favoriten geben sich in Wimbledon weiter keine Blöße. Novak Djokovic und Rafael Nadal sind im Viertelfinale ohne Satzverlust geblieben. Roger Federer hatte gegen Kei Nishikori mehr Mühe. Nun kommt es zum Gigantenduell.

Roger Federer hat sich mit seinem 100. Sieg in Wimbledon ein weiteres Halbfinal-Duell mit Dauerrivale Rafael Nadal erspielt. Während der Schweizer am Mittwoch trotz einiger Anlaufschwierigkeiten 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori gewann, schlug Nadal in der Runde der letzten Acht den US-Amerikaner Sam Querrey 7:5, 6:2, 6:2.

Rekordsieger Federer peilt bei seinem Lieblings-Major in London den neunten Titel an und hat nun auch seine eigene Major-Bestmarke ausgebaut. Mehr Matches als in Wimbledon hat Federer bei keinem anderen Grand Slam gewonnen. Bei den Australian Open kommt er auf 97, bei den French Open auf 70 und bei den US Open auf 85 Siege. Auch in der Bestenliste von Wimbledon führt er mit großem Abstand vor dem US-Amerikaner Jimmy Connors (84) und Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker (71).