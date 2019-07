Wimbledon 2019 : Titelverteidiger Djokovic erreicht zum zwölften Mal das Achtelfinale

London Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon zum zwölften Mal das Achtelfinale erreicht und damit zu Boris Becker aufgeschlossen. Zwei Deutsche spielen am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale.

Mit dem früheren Champion Goran Ivanisevic an seiner Seite ist Vorjahressieger Novak Djokovic auf seinem erhofften Weg zum fünften Wimbledon-Titel ins Achtelfinale eingezogen. Die Nummer eins der Tennis-Welt aus Serbien kassierte allerdings am Freitag bei seinem dritten diesjährigen Auftritt an der Londoner Church Road seinen ersten Satzverlust. Nach 2:59 Stunden setzte sich Djokovic gegen den polnischen Weltranglisten-48. Hubert Hurkacz 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 durch.