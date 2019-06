Wimbledon 2019 : Lisicki gewinnt erstes Match in Qualifikation

London Sabine Lisicki muss sich nach mehreren sportlichen Rückschlägen durch die Qualifikation in das Hauptfeld inWimbledon kämpfen. Die erste Hürde hat die Deutsche genommen.

Die frühere Finalistin Sabine Lisicki hat die erste Hürde auf dem Weg ins Wimbledon-Hauptfeld genommen. Die 29 Jahre alte Berlinerin setzte sich am Dienstag in der Qualifikation gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:3, 3:6, 6:3 durch. Lisicki ist nach mehreren Verletzungen und sportlichen Rückschlägen nur noch die Nummer 283 der Tennis-Weltrangliste. Für die Qualifikation des Grand-Slam-Turniers in London hatte sie eine Wildcard erhalten. In der zweiten Quali-Runde trifft sie auf Ankita Reina aus Indien.