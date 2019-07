Adrian Mannarino fiel ebenso wie Tomic 2017 in Wimbledon durch unsportliches Verhalten auf - er rempelte bei einem Seitenwechsel den Balljungen an und behauptete später, er habe diesen gar nicht gesehen. Diese Aussage konnte durch die Kamera-Aufzeichnungen widerlegt werden. Mannarino musste 15.000 Dollar (ca. 12.000 Euro) zahlen. Doch er zeigte keine Spur von Reue: Der Franzose bezeichnete das Urteil als "Witz" und fragte, ob Balljungen in Wimbledon denn so eine hohe Priorität hätten.