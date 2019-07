Wimbledon 2019 : French-Open-Sieger Krawietz/Mies scheitern in Runde eins

Wimbledon Das hatten sich die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies anders vorgestellt. Statt den Erfolgslauf von Paris in Wimbledon fortzusetzen, ist schon nach der ersten Runde Schluss.

Die Hoffnungen der Sensations-Doppelsieger von Paris sind in Wimbledon jäh beendet worden. Das Tennis-Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies schied beim Grand-Slam-Turnier in London überraschend in der ersten Runde aus. An einem Wimbledon-Spieltag ohne deutsche Einzel-Teilnehmer verlor das Doppel am Mittwoch gegen Marcelo Demoliner aus Brasilien und Divij Sharan aus Indien 5:7, 4:6, 5:7 und konnte längst nicht so brillieren wie zuletzt in Paris.