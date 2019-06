Wimbledon 2019 : Harte Auslosung für Titelverteidigerin Angelique Kerber

Wimbledon Die Auftaktmatches für Wimbledon stehen fest. Das sind die aufregendsten Duelle aus deutscher Sicht. Schwer wird es für Philipp Kohlschreiber.

Angelique Kerber (Kiel) startet beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon mit einem deutschen Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau), muss anschließend aber einen ganz harten Weg zum erneuten Titelgewinn nehmen. Das ergab die Auslosung am Freitag. Alexander Zverev (Hamburg) erhielt mit Jiri Vesely (Tschechien) eine machbare, aber nicht ganz ungefährliche Erstrundenaufgabe.

Für den weiteren Turnierverlauf ist Zverevs Auslosung allerdings durchaus vielversprechend. Kerber dagegen droht in Runde drei eine Begegnung mit Maria Scharapowa (Russland), im Achtelfinale die Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen US-Superstar Serena Williams und eine Runde später ein Duell mit der Weltranglistenersten und French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien).

Ein hartes Los erhielt auch Philipp Kohlschreiber, der es in Runde eins mit dem topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) zu tun bekommt. Es ist das 13. Duell mit dem Serben, nur zwei davon hat der 35-Jährige gewonnen, darunter allerdings eine Partie in diesem Jahr beim Masters in Indian Wells.