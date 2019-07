Kiki Bertens - Die Formstarke

Bertens hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet und in der absoluten Weltspitze etabliert. Die Zeiten, in denen sie als reine Sandplatzspezialistin galt, sind längst vorbei. Nach Barty weist Bertens in diesem Jahr die beste Bilanz auf. Nachdem sie bei den French Open Pech hatte und ihr Zweitrundenmatch aufgeben musste, knüpfte sie beim Heimturnier in s'Hertogenbosch gleich wieder an ihre guten Vorleistungen an und erreichte das Finale. In dieser Form gehört sie auch in Wimbledon zu den Sieganwärterinnen.