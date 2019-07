Schwere Vorwürfe nach Wimbledon-Debakel : Ex-Manager Apey reagiert auf Zverev-Kritik

Am Boden: Alexander Zverev bei seiner Erstrunden-Partie in Wimbledon. Foto: AP/Tim Ireland

Wimbledon Alexander Zverev macht nach der Erstrundenpleite in Wimbledon den schwelenden Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager verantwortlich. Dieser hat nun auf die Aussagen des 22-Jährigen reagiert. Es ist ein Rosenkrieg mit verheerenden Auswirkungen.

Wie ein Häufchen Elend, mit leerem Blick und hängenden Schultern saß Alexander Zverev da und klagte in bitteren Worten sein Leid. Nach seiner überraschenden Erstrundenpleite in Wimbledon machte er den schwelenden Rechtsstreit mit Ex-Manager Patricio Apey für seine Form- und Sinnkrise verantwortlich. "Es ist ein Mensch, der viel mit meinem Leben zu tun hatte", sagte er: "Und der versucht gerade, mein Leben so schwer wie möglich zu machen."