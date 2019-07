Wimbledon 2019 : Die große Gauff-Show geht weiter

London Sie ist erst 15 und begeistert die Tennis-Welt. Cori Gauff ist in Wimbledon nach einer starken Aufholjagd ins Achtelfinale eingezogen. Titelverteidiger Novak Djokovic zog unterdessen in einer Statistik mit Boris Becker gleich.

Die 15-jährige Cori Gauff begeistert nach einer grandiosen Aufholjagd weiter in Wimbledon. Dank eines imposanten Auftritts ließ sich der Tennis-Teenager auch in der dritten Runde nicht aufhalten und zog nach Abwehr zweier Matchbälle ins Achtelfinale ein. Nervenstark gewann die jüngste Teilnehmerin des Grand-Slam-Turniers am Freitag in London 3:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen die Slowenin Polona Hercog. Nach 2:46 Stunden setzte das Top-Talent auch gegen die Weltranglisten-60. ihre wundersame Erfolgsserie fort.