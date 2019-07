Kommentar zur schlechten Wimbledon-Bilanz : Das deutsche Tennis sehnt sich nach neuen Stars

Meinung Düsseldorf Die zweite Woche in Wimbledon findet ohne deutsche Tennisprofis statt. Und neue Toptalente sind nicht in Sicht. Ohne Stars im eigenen Land wird es für die Sportart schwierig.

Angelique Kerber war in ihrer Karriere bislang 34 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. Wer sportlich das Klassement anführt, ist auch immer Botschafter der Branche. Bei Kerber war der Effekt eher ernüchternd. Vom Naturell her ist die Kielerin schlicht nicht dafür geeignet, als globales Phänomen im Tennis vermarktet zu werden. Eine nette junge Dame, allerdings etwas unscheinbar. Das alles wäre an sich noch zu vernachlässigen, wenn sie wenigstens sportlich konstant abliefern würde. Doch Wimbledon hat einmal mehr nachdrücklich unterstrichen: Das ist ein zentrales Problem. Als Titelverteidigerin bereits in der zweiten Runde raus – das kann natürlich mal passieren, aber das ist zu wenig, um in der Weltspitze herauszuragen. So ist man am Ende nur eine von vielen. Kerber ist indes kein Einzelfall. Kein einziger deutscher Teilnehmer hat im Einzel die zweite Woche erreicht: Für ein Land wie Deutschland ist das einfach nur peinlich.