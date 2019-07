Wimbledon 2019 : Titelverteidigerin Kerber scheitert schon in Runde zwei

London Titelverteidigerin Angelique Kerber ist in Wimbledon völlig überraschend in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 31-Jährige aus Kiel verlor gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis.

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist in Wimbledon völlig überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 31-Jährige aus Kiel verlor gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis 6:2, 2:6, 1:6. So früh war sie bei ihrem Lieblings-Grand-Slam in London zuletzt vor sechs Jahren gescheitert.