Niederlage gegen Melichar/Soares : Andy Murray und Serena Williams scheiden im Wimbledon-Mixed aus

Serena Williams (l.) und Andy Murray sind in Wimbledon ausgeschieden. Foto: REUTERS/HANNAH MCKAY

London Das Star-Doppel Andy Murray und Serena Williams ist in Wimbledon ausgeschieden. Das Mixed-Duo unterlag am Mittwoch in Runde drei dem an Position eins gesetzten Doppel Nicole Melichar und Bruno Soares.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Tennis-Stars Serena Williams und Andy Murray sind bei ihrer gemeinsamen Mixed-Premiere im Achtelfinale von Wimbledon ausgeschieden. Das Duo unterlag am Mittwoch den an Position eins gesetzten Nicole Melichar und Bruno Soares aus den USA und Brasilien 3:6, 6:4, 2:6. Zwei Runden hatten die beiden ehemaligen Weltranglisten-Ersten zuvor gewonnen.

Dass der zweimalige Wimbledonchampion Murray bei seinem Comeback in London gemeinsam mit der 37 Jahre alten Serena Williams bei seinem Heim-Grand-Slam antritt, hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der 32-jährige Schotte hatte Ende Januar um die Fortsetzung seiner Karriere gefürchtet, ehe er dank einer Operation seine Hüftbeschwerden überwand.

Mit dem Aus im Mixed ist die Wimbledon-Rückkehr von Murray nach zweijähriger Abstinenz beendet. Im Doppel hatte der zweimalige Olympiasieger mit dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert schon in der zweiten Runde verloren.

Auf eine baldige Rückkehr im Einzel hat der dreimalige Grand-Slam-Sieger wenig Hoffnung. Es sei „unwahrscheinlich“, dass er rechtzeitig zu den US Open fit genug sei, hatte Murray gesagt. Die Weltranglisten-Zehnte Williams geht im Damen-Einzel am Donnerstag als Favoritin in das Halbfinale gegen die Tschechin Barbora Strycova.

(lt/dpa)