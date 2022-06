Nerven-Krimi und Selfies : Niemeier im Wimbledon-Fokus

London Vor dem bislang größten Spiel ihrer Karriere zeigt sich Jule Niemeier tiefenentspannt. An der Seite von Andrea Petkovic jubelt Deutschlands Tennis-Hoffnung im Doppel. Prominente Weggefährtinnen trauen der 22-Jährigen noch einiges zu.

Jule Niemeier umarmte Andrea Petkovic und posierte neben ihrer Mentorin ausdauernd für Selfies mit den deutschen Fans. Mit einem Nerven-Krimi im Doppel stimmte sich Deutschlands Tennis-Hoffnung auf das größte Spiel ihrer bisherigen Karriere ein. Nach dem packenden 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (14:12) in 2:37 Stunden gegen Miyu Kato aus Japan und Aldila Sutjiadi aus Indonesien an der Seite von Petkovic trifft die 22-Jährige am Freitag beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Einzel-Runde auf die Ukrainerin Lessia Zurenko. Nicht nur dort kann sie nach Ansicht von Angelique Kerber und Damen-Bundestrainerin Barbara Rittner noch einiges erreichen.