„Ich liebe es“ : Niemeier bejubelt Wimbledon-Coup

London Das erste Mal steht Jule Niemeier in Wimbledon im Hauptfeld und schafft direkt eine Sensation. Im Duell mit Anett Kontaveit dominiert die Dortmunderin ihre an Nummer zwei gesetzte Gegnerin.

Jule Niemeier ließ den Schläger fallen, fasste sich ungläubig an den Kopf und schrie ihre Freude heraus. Die 22 Jahre alte Dortmunderin bezwang beim Rasen-Klassiker in Wimbledon mit einer ganz starken Leistung die Tennis-Weltranglistendritte Anett Kontaveit aus Estland und bejubelte eine Sensation. Für das 6:4, 6:0 und den Einzug in die dritte Runde benötigte Niemeier gerade einmal 58 Minuten.