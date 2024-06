„Drei intensive Wochen“ Djokovic ist nach Blitzheilung bereit für die Titeljagd in Wimbledon

Kurzer Rückblick: Zum Viertelfinale der French Open in Paris trat Djokovic am 5. Juni nicht an und zeigte sich einen Tag später auf Krücken. Bei Instagram teilte der 37-Jährige tags darauf mit, dass er eine Meniskusverletzung erlitten hatte. Und, dass eine OP erfolgreich verlaufen sei. Sein großes Ziel, die Olympischen Spiele in Paris, schienen in Gefahr. Eine Teilnahme in Wimbledon? Kaum vorstellbar.