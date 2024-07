Nach Sieg in Wimbledon Das „Genie“ Alcaraz – endgültig Wachablösung im Tennis?

An seinem Ziel, eine ähnliche Grand-Slam-Sammlung erreichen zu wollen, ließ der 21-Jährige keine Zweifel: „Ich muss meinen Weg weitergehen. Am Ende meiner Karriere möchte ich am selben Tisch sitzen wie die großen Jungs“, sagte der Spanier: „Ich weiß nicht, wo meine Grenzen liegen. Mal sehen, ob es am Ende meiner Karriere 25, 30, 15, vier sein werden.“