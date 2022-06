Comeback in Wimbledon : Darum fürchtet die Konkurrenz Serena Williams

Serena Williams während einer Trainingseinheit auf dem Centre Court im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Foto: dpa/Adam Davy

London Serena Williams ist zurück in Wimbledon – und die Tenniswelt fragt sich: Was kann sie nach einem Jahr Pause leisten? Die Konkurrenz ist alarmiert.

Das Ganze sei „ziemlich seltsam“ gewesen, meinte die Polin – und doch „großartig. Sie ist so eine Legende“, schwärmte Swiatek, „niemand hat so viel im Tennis erreicht“. Und niemand erregt so viel Aufmerksamkeit wie Williams, die am Dienstag nach einem Jahr Pause im Alter von bald 41 Jahren ihr Comeback gibt. Die Tenniswelt will wissen: Was hat die siebenmalige Turniersiegerin aus den USA noch drauf?